Według naukowców rolki/shortsy sprawiają, że stajesz się mniej inteligentny
Badanie wykazało, że konsumowanie krótkich treści wideo, ma negatywny wpływ na zdolność koncentracji i samokontrolę. Wyniki pokazały, że osoby często oglądające wykazywały mniejszą aktywność mózgu w obszarach odpowiedzialnych za koncentrację i kontrolę wykonawczą.matixrr
@driveback: a d--a
Wczoraj było inne znalezisko o projekcie ustawy zabraniającej social media dla 15lvl i młodszych.
Pod znaleziskiem ogólnie srogi ból tyłkow "olaboga inwigilcja i cenzura" i ogólnie każdy podawał argumenty na "nie". Abstrahując od tego że wszyscy się zgadzamy że znane nam media społecznościowe to samo zło ( szczególnie dla młodych) to jak państwo chce pomóc*i jakoś zacząć to wyprostować i ograniczać to
Należy dalej pozwolić aby dzieci przewijały rolki gdzie niedługo całość będzie generowana prze AI
Debilami łatwiej się manipuluje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A i bym zapomniał. Nauka jest lewacka
@ipkis123: a to przed tiktokiem sami profesorzy byli?