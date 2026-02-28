Użytkownik 4Chan wiedział o śmierci Epsteina 38min przed resztą świata
W opublikowanych dokumentach związanych z Jeffreyem Epsteinem ujawniono, że anonimowy użytkownik 4chan opublikował wieść o jego śmierci 38 minut przed mediami, pisząc o przyczynach i szczegółach medycznych. FBI próbowało ustalić jego tożsamość, ale nie udało się zidentyfikować autoraoccultronaut
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
no ale co w tym takiego szokującego, że ktoś z więzienia, lub z karetki, lub ze szpitala, na nieco ponad pół godziny przed gazetami już o tym wiedział i pochwalił się tym na 4chanie? Przecież to oczywiste, że wiele osób, co najmniej dziesiątki, wiedziały już o tym przed mediami. Ktoś zresztą tym mediom też o tym doniósł, tyle że nieco
udało się zidentyfikować i nawet został przesluchany.
Pikanterii dodaje fakt, że to BYŁ pracownik tego ośrodka.
w----------z na czarną OPie
Poproszę źródło tych rewelacji
Swoją drogą ładnie go rozpracowali - okazało się że jak trzeba to wszyscy dane użytkownika na tacy przynieśli.
Jak wykop ;)
XD