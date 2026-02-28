Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3213
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
3099
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2752
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
2390
Dyskwalifikacja całej kadry Izraela przez oszustwo
Dyskwalifikacja całej kadry Izraela przez oszustwo
2332

Powiązane tagi