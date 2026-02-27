Limit 15+ dla social mediów w Polsce. Rząd szykuje przepisy.
Państwo chce prostego nie ma wieku = nie ma dostępu: social media tylko dla 15+. Projekt ma ruszyć legislacyjnie teraz, a obowiązywać od 2027.Pan_od_Internetu
Oczywiście wszystko po to, by chronić dzieci. Wtedy powstanie alternatywna platforma społecznościowa, gdzie będą tylko i wyłącznie dzieci, plus osoby, które będą się za nie podawać. Jasne, taką stronę może zablokować, ale zaraz powstanie kolejna, lub ta sama pod alternatywnym linkiem. Nie wspomnę już nawet o VPNach. Dziecinne, wręcz naiwne myślenie, że
@Balsen: bo nie mają takiej potrzeby.
Natomiast wiedzą co to TikTok i Google/ChatGPT. Jak ten pierwszy przestanie działać to poproszą o pomoc tego drugiego i ją otrzymają. Albo od starszych
A potem wystarczy tylko: Mati klikasz tutaj i wszystko działa
O tu masz nawet jak to utrudnia życie rusom xd
https://defence24.pl/polityka-obronna/karty-sim-z-polski-i-litwy-w-rosyjskich-dronach
Ciekawe, co jeszcze przepchną dodatkowego w środku ( ͡° ͜ʖ ͡°)
latami dzieci mogły w internecie robić co chciały, oglądać non stop patologie i nic
a teraz nagle z dnia na dzień jeb 15 lat - nawet nie 13... odrazu 15 na pokaz
i co to niby zmieni jak dzieci są już dawno zniszczone i ogłupione?
zakażemy im fejsbuka ale będą nadal ogląać frizy boxdele natany famemma i innych patusów magicali
Czy masz 15 lat lub więcej? TAK NIE