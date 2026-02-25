Z jednej strony mocno popieram. Ale z drugiej... powinie się takiemu typowi noga i złapią go oczywiście rano z 0,25 i dostaje z automatu zakaz prowadzenia. No i co teraz? ma zrezygnować z pracy? bo popełnił wykroczenie? Nie mówię tu o pijanych, ale u nas 0,25 pomimo bycia wykroczeniem jest karane bardziej niż rozjechanie starej baby na pasach, gdzie w zachodniej europie policja życzyła by takiemu komuś szerokiej drogi