48 godzin i rok więzienia. Pierwszy wyrok za złamanie zakazu prowadzenia.
Mamy pierwszą osobę, która na mocy nowych przepisów została skazana na bezwględnie więzienie.arcx
Komentarze (53)
najlepsze
A chciałem Ci dać plusa ¯\(ツ)/¯
Chętnie bym pocelebrował praworządność choć raz ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
K---a klaskacie na widok na automatyczny wyrok, przecież ona się od niego odwoła i wskaże że jest kobietą.
Nawet nie ustawiam sobie alertu żeby śledzić czy tak będzie, bo po 30 latach życia w polsce wiem dobrze jak będzie
@ochucki: no trudno żeby trafiła do Wronek, od takich spraw są więźnia półotwarte
@ochucki: Nie łapie tego komentarza. Jakie są spoleczne korzyści tego, że trafiłaby do zamniętego i siedziała 22 godziny dziennie zamknięta w celi?
Wlasnie dla takich wyroków są więzienia otwarte albo półotwarte.
O wiele lat za późno, ale dobre chociaż to.
Jak można dostać kolejny dożywotni zakaz? Na serio, my przeszliśmy na model amerykański i wyroki się sumują?
@PepikPL: tak, wszystko po to aby uszczęśliwić Trumpa. Bo inaczej się na nas obrazi.
Niedługo nastąpi prywatyzacja więzień (oczywiście więzienia zostaną oddane, bo nie sprzedane, korporacjom z USA) i dożywotni zakaz prowadzenia będzie zamieniony na dożywotnie więzienie.
Zakop.