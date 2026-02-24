Hity

tygodnia

Druga rocznica śmierci @WuDwaKa
4027
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
2953
Dyskwalifikacja całej kadry Izraela przez oszustwo
2282
Wietnam: wszystkie reklamy można pominąć po 5 sekundach
2201
Izba lekarska uważa, że anestezjolog to NIE zawód deficytowy xD
2174

