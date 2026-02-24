Coraz więcej nowych badań, coraz mniej nowej wiedzy
System naukowy mierzy się z problemem coraz większego przyrostu liczby nowych publikacji naukowych, ale nie jest to wprost proporcjonalne do postępu w zdobywaniu nowej wiedzy.LukaszSakowski
dziw się, że najwięcej nie oznacza najlepiej
Dziś Sabine o tym mówiła, że będzie jeszcze więcej publikacji, których nikt nie przeczyta i nie zrecenzuje, przy okazji mówiąc o AI w matematyce i fizyce: https://www.youtube.com/watch?v=JvgaZ_myFE4
A tutaj wspomniany przez Sabine materiał o AI w fizyce: https://wykop.pl/link/7895483/gpt5-2-pro-uzyskuje-nowy-wynik-w-fizyce-teoretycznej
GPT5.2 Pro uzyskuje nowy wynik w fizyce teoretycznej?
@alteron: jak nikt tego nie cytuje to nie podbija IF.