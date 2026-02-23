18-latek w Maserati śmiertelnie staranował małżeństwo. Sąd zadziwia wyrokiem
Sąd Okręgowy w Ostrołęce (woj. mazowieckie) właśnie zmniejszył karę dla kierowcy sportowego Maserati, 18-letniego Piotra R., za wypadek, jaki spowodował on w 2023 roku w Rzekuniu. Zginął w nim 42-letni mężczyzna, a jego żona została ranna. Jak podaje tvn24.pl, wyrok pierwszej instancji zapadł w majusub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 119
- Odpowiedz
Komentarze (119)
najlepsze
I do URWY NEDZY... nie sad. A sedzia z imienia i nazwiska.
Gówniak w samochodzie za bańkę pewnie ma ustawionych rodziców. Ciotka adwokata, sędziego, policjanta, biegłego sądowego też potrzebuje dobrej posady.
@Altar: MI osobiscie nic. Ale nazywanie rzeczy "sad wydal wyrok", "urzad skarbowy polozyl firme", urzednik polozyl firme to czysta hipokryzja.
Za nazwiskiem jest konkretna osoba. Ma znajonych. Moze i ma dzieci. I moze by sie 10x zastanowila przed wydaniem tak smiesznego wyroku jak dotrze do niej ze znajomi bedoa wiedziec jakim jest podczlowiekiem. Moze sie zastanowi ze sie to tez odbije
Obrońca Piotra R. wnosił o uznanie winy klienta, ale tylko w kwestii uznania jego winy za spowodowanie nieumyślnie wypadku, w którym inna osoba doznała średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności, a Bartosz Pawelczyk wniósł o najniższy możliwy wymiar kary.
@cirspmtugp: Dokładnie, dobra papuga i odpowiedni sędzia potrafią w duecie zdziałać cuda, ale tak to teraz nikt nie odważy się dać mu mniej niż maksa, który skądinąd jest śmieszny. Także Majtas sam sobie zaszkodził. Wydał kupę kasy, by żyć jak szczur tylko po to, by wylądować w areszcie, tłumaczyć się po sądzie a na koniec i tak dostać 8 lat.
To albo bądź myśliwym i mów że myślałeś że to był dzik.
Bo standardowo w takich wypadkach są "zawiasy", a ich brak już wygląda albo jak domiar za "Maserati", albo jakąś szczególnie naganną postawę prezentowaną podczas procesu (albo jedno i drugie).
Zwłaszcza jeśli nie było tam dodatkowo alkoholu, nie była to recydywa, nie
Za to 10 lat temu za ten czyn dostałby zawiasy.