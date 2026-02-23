Jeśli sprawca wypadku dostaje wyrok pozbawienia wolności bez okresu próby, bez "zawiasów", to jak na naszą rzeczywistość to jest już wyrok surowy (w sensie surowszy niż typowe wyroki w takich sprawach).

Bo standardowo w takich wypadkach są "zawiasy", a ich brak już wygląda albo jak domiar za "Maserati", albo jakąś szczególnie naganną postawę prezentowaną podczas procesu (albo jedno i drugie).



Zwłaszcza jeśli nie było tam dodatkowo alkoholu, nie była to recydywa, nie Pokaż całość