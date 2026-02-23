Jest ktoś z Łodzi i może napisać jak się tam żyje? Jest tutaj co robić w wolnym czasie? Byłem tylko raz w Łodzi to udalem sie na Piotrkowska, fajna ulica ale czy poza nią i Galeria Manufaktura coś jeszcze sie znajdzie? Jest gdzie np. pojezdzic na rowerze? Szukam dla siebie mieszkania i tak troche nad Łodzią myślałem bo ceny są nieco niższe niż w wiekszosci innych wiekszych miast w PL. Jak wyglada Pokaż całość