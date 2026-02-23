Już problem rozwiązano za pomocą kurierów. W planach też są gołębie, ale to jest zbyt skomplikowane aby się udało.

Widzieliście ten uśmieszek na końcu mojego komentarza? Nie? Bo go tam nie było. Piszę to poważnie. To nie jest żart. W ciągu pół roku coś wymyślą, pewnie stare sprawdzone kable i wyspy radiowe do nich podłączone, ale to nie będzie rozwiązanie problemu, lecz minimalizowanie strat z niego wynikających.