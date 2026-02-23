Hity

tygodnia

Szwajcarski komentator podczas występu drużyny z izraela na IO
4431
Druga rocznica śmierci @WuDwaKa
3966
Za oszukanie automatu kaucyjnego grozi do 8 lat pierdla. Tyle co Sebastianowi M.
2988
Rzeźnik z Piotrkowa. Z prawie tysiąca osób na prawko zdało u niego tylko 31
2429
Wietnam: wszystkie reklamy można pominąć po 5 sekundach
2181

