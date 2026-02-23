Ponad 150 żółwi słoniowych wróciło w piątek na Galapagos.
Ponad 150 żółwi słoniowych wróciło w piątek na wyspę Floreana w ekwadorskim archipelagu Galapagos. Strażnicy Parku Narodowego Galapagos nieśli 158 gadów na plecach w dużych skrzyniach. Aby dotrzeć na miejsce, trzeba było pokonać siedem kilometrów przez trudny teren.Isca
Jeden na łożu śmierci będzie wspominał że awansował w firmie kilka szczebli wyżej i że dorobił się chajsu - niby spoko ale w gruncie rzeczy to wszystko jakieś takie puste.
A drugi wspomni sobie że niósł żółwia na plecach przez 7km bo mu zależało na obcym gatunku.
Tak trzeba żyć.
- Żółw.
Żółwie z Galapagos były szczególnym rarytasem, załogi statków zabierały setki na pokład jako prowiant na drogę.
Wiąże się z tym ciekawa historia:
„Żółwie olbrzymie z Galápagos przez ponad 300 lat nie miały oficjalnej nazwy naukowej (taksonomicznej), bo każdy okaz, który naturalista chciał zabrać do Europy, żeby go opisać i nadać mu binomialną nazwę… zostawał