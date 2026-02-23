Jakoś miło mi się czyta takie historie. Jest w tym taki prosty i na swój sposób głęboki humanizm i sens.



Jeden na łożu śmierci będzie wspominał że awansował w firmie kilka szczebli wyżej i że dorobił się chajsu - niby spoko ale w gruncie rzeczy to wszystko jakieś takie puste.

A drugi wspomni sobie że niósł żółwia na plecach przez 7km bo mu zależało na obcym gatunku.



Tak trzeba żyć.