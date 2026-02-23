Chinski odkurzacz DJI Romo zhackowany - kazdy mogl szpiegowac ludzi z calego...
Podglad kamery, mikrofonu i plany mieszkan na zywo dla kazdego praktycznie bez zadnych zabezpieczen. Dlaczego odkurzacz wysyla obraz i dzwiek do chinskiej chmury?JestemKaspi
@ragnarok-asgartus: Backdoory to jedno ale druga sprawa kiedy wcale się zabezpieczeń nie ma albo one są mega liche.
Generalnie to ten cały "internet rzeczy" to potężne możliwości śledzenia użytkowników. Weźmy takie telewizory. Słuchają non-stop. Polecam branie takich z Google TV (bo ma się dostęp do opcji dla deweloperów) i powyrzucanie usług odpowiedzialnych za mikrofon itp.
Jaki bedzie efekt?
To co się musi dziać z tanim chińskim gownem za 500 zł.
Zapomniałem jaki to link był. Ludzie tam się bawili dzień i noc otwierając komuś bramy. Do głowy pewnie mogli dostać właściciele urządzeń XD