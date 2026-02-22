Blisko 3 mln zł dla zarządów miejskich spółek. Gibała pyta za co, miasto odmawia
Radny Łukasz Gibała pyta o uzasadnienie niemal 3 mln zł wynagrodzeń zmiennych w miejskich spółkach. Magistrat odpowiada: cele są niejawne, bo chroni je ustawa.PixelNomad
Btw. wiecie że nasz miłościwy rząd chce znieśc kadencyjnośc w samorzadach? ciekawe dlaczego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Państwo i jej spółki są żeby szlachta robiła dobry piniądz.
@printf:
Wiedzą, że jak wejdą NOWI ludzie, to wszystkie przekręty wyjdą i pójdą siedzieć...
To jest informacja publiczna, a każdy kto ją zataja albo utrudnia jej uzyskanie powinien zostać surowo ukarany!!
Urzędnicy powinni się nauczyć, że pieniądze Polaków to nie jest ich PRYWATA!!!