Może powinni tego uczyć na kursie na prawo jazdy? A nie, czekaj, przecież tam uczą parkowania na żyletkę, a na egzaminie instruktor mierzy wszystko co do centymetra. Kto by się przejmował takimi idiotyzmami jak wyprowadzanie samochodu z poślizgu, prawidłowego wyprzedzania, jazdy na autostradzie czy właśnie jak się zachować gdy rogatki się zamkną. Komu to potrzebne, na co to?