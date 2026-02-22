Utknąłeś na przejeździe? Wyłam rogatkę! To nie jest przestępstwo #112 #bezpiecze
Short prezentujący jak wyłamanie rogatki zmienia sygnały świetlne pokazywane maszynistom. Bez dzwonienia na numery, których nikt nie odbiera.Laszl0
@Miszczu_wszystkiego: wiadomka, lepiej zaliczyć regres z OC na kilka milionów bo OC pokrywa straty do określonej kwoty, a po strzale z pociągiem na milionach się kończy.
Może powinni tego uczyć na kursie na prawo jazdy? A nie, czekaj, przecież tam uczą parkowania na żyletkę, a na egzaminie instruktor mierzy wszystko co do centymetra. Kto by się przejmował takimi idiotyzmami jak wyprowadzanie samochodu z poślizgu, prawidłowego wyprzedzania, jazdy na autostradzie czy właśnie jak się zachować gdy rogatki się zamkną. Komu to potrzebne, na co to?
Przecież na tym przykładzie auto nie może jechać To jak miałby gość "wyłamać rogatkę"?