Zakazać egzorcyzmów!
W Polsce egzorcyzmuje się dzieci i osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Często z użyciem ekstremalnej przemocy. Możesz przyczynić się do powstrzymania tej patologii.pkostowski
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 122
- Odpowiedz
W Polsce egzorcyzmuje się dzieci i osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Często z użyciem ekstremalnej przemocy. Możesz przyczynić się do powstrzymania tej patologii.pkostowski
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (122)
najlepsze
@Ranger: ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Zresztą odnoszę wrazenie ze oburzasz się nie na egzorcyzmy a na ich filmowe wyobrażenie.
Co to są egzorcyzmy odwrotne?
Kiedy zmusza się księdza, żeby wyszedł z dziecka.
Komentarz usunięty przez autora
Tu potrzebna jest praca u podstaw, walka z ciemnotą w skali parafii bo wątpię, żeby udało się coś zdziałać na samej górze ale oczywiście popieram.
@qajajaj: na takiego to już za późno xD
To jest przestępstwo, wiec rozumiem że toczą się w tej kwestii postępowania/zapadły wyroki i możemy zweryfikować ze takie sytuacje miały miejsce?
@5da4266d3de6dbaf425a2d4fc16225d0: A wobec Maciala czy Wesołowskiego to przed burzą medialną były?