Egzorcyzmy na nieletnich (i dorosłych niewyrażających zgody), ubój rytualny, obrzezanie i inne tego typu praktyki powinny być prawnie zakazane. Jest wiele dyskusji i emocji wokół pierdół typu czy świece chanukowe mogą stać w sejmie, czy krzyż może wisieć w urzędzie/klasie ale to tylko w istocie symbole, za to dyskusji o praktykach mających konkretny negatywny wpływ na czyjeś życie jest mało ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )