Przytłaczająca większość uczestników konsultacji nie chce SCT w Szczecinie
Burzliwy przebieg spotkań świadczy o dużym poziomie emocji związanych z przedstawionym projektem czytamy w raporcie po konsultacjach. Tylko 8 ze 171 osób poparło pomysł utworzenia w części Starego Miasta strefy, do której nie będą mogły wjeżdżać starsze, emitujące więcej spalin samochody.awres
Po drugie - oni się nawet z tym nie kryją i sami wprost mówią, że wprowadzają to jedynie dla kasy, a opinie ludzi mają w dupie.
https://radioszczecin.pl/1,500984,radni-skomentowali-konsultacje-w-sprawie-strefy-
XDDD
Bo wiesz, albo zachodnia liberalna socjaldemokracja albo kochasz dr Putina, nie ma nic pośrodku ;)
Czekiści wykonują rozkazy wiernie i do samego końca, swojego lub tych co je wydawali.
- Nie!
- OK, to będą.
- Nie chcecie?
- Nie!
- To c@uj wam w d=pe! Zrobimy!
( ͡° ͜ʖ ͡°)