Pierwsza taka operacja nowotworu wątroby w Polsce
Polscy lekarze przeprowadzili nowatorską operację, podczas której usunęli pacjentce nowotwór wątroby poprzez wycięcie narządu, zoperowanie go poza organizmem i wszczepienie go z powrotem. Tego typu operacja, czyli autotransplantacja z resekcją ex situ, jest jedną z najbardziej złożonych [...]Bobito
Komentarze (23)
Zasługują na 300 000 miesięcznie czy patologia i złodzieje?
@bartcegielski:
Wykopki chciałyby mieć najwyższy poziom obsługi medycznej, ale najlepiej żeby lekarz z unikalnymi umiejętnościami i to nie w Polsce, a na świecie, nie zarabiał przypadkiem więcej niż oni, bo to ich zaboli. Najlepiej, żeby w ogóle pracował na najniższej krajowej. XD <tu jeszcze można dodać mem z nosaczem jpg>