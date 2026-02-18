Dlaczego wciąż warto czytać "Solaris" Stanisława Lema
"Solaris" ukazała się 65 lat temu. Pozostaje nie tylko sprawnie napisaną klasyką SF z intrygującą fabułą osadzoną na odległej, obcej planecie zalanej "rozumnym oceanem", ale jest też traktatem o ludzkości, Wszechświecie i nauce. Podkreśla to nowa inscenizacja powieści w Teatrze Polskim we Wrocławiu.Piotr_Gasiorowski
Komentarze (33)
A jak ktoś lubi Lema to na pewno polubi twórczość Janusza Zajdla - Limes Inferior, Paradyzja,
Pierwsza książka Lema jaką przeczytałem to "Niezwyciężony"
Nie ograłem jescze gierki ale udało mi się położyć łapy na komiksie na podstawie tego dzieła.
Polecam.