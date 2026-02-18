Młody człowiek potrzebuje krwi
Oddając ,w innym szpitalu , województwie, można powiedzieć, że chcecie oddać krew ,dla "DOMINIK HOŁUJ" ,oraz podać dane szpitala które są na poniższej informacji
https://echodnia.eu/radomskie/dominik-holuj-walczy-o-zycie-po-wypadku-kolejowym-dziesiatki-osob-oddaja-krew-byla-msza-za-nastolatka-jego-historia-poruszyla-mieszkancow/ar/c1p2-28735645
Komentarze (12)
najlepsze
https://krzys.zielonka.pl/?p=3757
Pojechałbym oddać krew do RCK w Krakowie, ale z powodu SCT mój samochód jest za stary na to by wjechać do tego miasta.
Donacje na rzecz konkretnej osoby od dawna nie funkcjonują. Ale nawet gdy coś takiego istniało, polegało na mobilizacji potencjalnych dawców, a nie na rzeczywistym oddawaniu krwi konkretnej osobie. Nawet wtedy, gdy w ankiecie wpisywało się dane biorcy, nie miało to żadnego ciągu dalszego, nikt nigdy nie odmówił podania komuś krwi "bo nikt nie
@chlopiec_kucyk: bo to bzdura, nie ma czegoś takiego, jak "oddawanie krwi dla kogoś"