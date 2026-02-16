Janek Śpiewak nie widzi problemu w zaspamowaniu komuś KSeFu fakeokwymi fakturami
To może niech da NIP i się zgodzi, żebyśmy mu podawali takich 10k miesięcznie? Przecież jak twierdzi to jest praca przedsiębiorcy. Takiego braku zrozumienia i jednoczesnego gadania głupot dawno nie widziałem. Cały czas odpyskuje przerywając wideo Kuby Klawitera.czujnyObserwator
- #
- #
- #
- #
- 112
- Odpowiedz
Komentarze (112)
najlepsze
To se pogadali. Fachowcy od rozliczeń.
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/HistoricalEntityView.aspx?hId=3bd172d5-0ceb-4df8-a62f-f5da8ab95803
w ogóle chyba nie jest świadomy, że ksef dopiero wszedł teraz w życie i jak się wcześniej rozliczało faktury
Komentarz z YT:
@awres: Ja też, bo póki co CC straszą jak to przedsiębiorcy będą całe dnie walczyć ze sfałszowanymi fakturami, a nie słyszałem by ktokolwiek się z tym faktycznie zetknął
Rozumiem, że 3 tygodnie to za mało