Ale czego wy sie spodziewacie, skoro w jego otoczeniu nie ma nikogo kto by prowadzil firme. To sa ludzie dla ktorych najwieksza ambicja jest uwalic sie na p-----e na urzedniczym stanowisku i ciagnac kase z budzetu za robote ktora jest warta ulamek ich pracy. To sa pasozyty. TRZECH na jedenastu w gospodarce wyrabia PKB, jest tam czesc ludzi ktorzy nie moga pracowac typu dzieci, emeryci, ale tez cala armia urzednikow ktorzy w Pokaż całość