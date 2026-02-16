"dla Polaka urodzonego w Moskwie"

Dla Rosjanina, który dostał polskie obywatelstwo.

Przypominam, że w 2022 wyjechał z Rosji do Polski, więc jest Rosjaninem z polskim obywatelstwem.

Natomiast jak odbierają to sami Rosjanie, to mam to gdzieś.

Ciekawe jaki byłby skowyt na Wykopie, gdyby Polak wyjechał trzy lata temu do Moskwy i tam reprezentował Rosję. A w sumie też miałbym to gdzieś.