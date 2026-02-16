Kara! Oto czego żądają Rosjanie dla Polaka urodzonego w Moskwie
Zgodnie z oczekiwaniami wielu osób, Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal dla Polski w zimowych igrzyskach olimpijskich. Ruskich traił szlag i... zadają kar ze względu na "czystą zdradę",gheost1410
Komentarze (45)
Dla Rosjanina, który dostał polskie obywatelstwo.
Przypominam, że w 2022 wyjechał z Rosji do Polski, więc jest Rosjaninem z polskim obywatelstwem.
Natomiast jak odbierają to sami Rosjanie, to mam to gdzieś.
Ciekawe jaki byłby skowyt na Wykopie, gdyby Polak wyjechał trzy lata temu do Moskwy i tam reprezentował Rosję. A w sumie też miałbym to gdzieś.
@Pan_Miszuk: czyli Polaka urodzonego w Moskwie
Fakt, było to trochę żenujace. ;)