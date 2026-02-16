Tylko pewnie niestety gość i tak nic nie dostanie.



Kamper jak sam zauważył jest już w zasadzie nieodwracalnie zniszczony.

Odszkodowanie zobaczy jak świnia siodło - sprawa potrwa jeszcze parę lat, a w między czasie oskarżony, nawet jeśli nie rozpłynie się całkowicie, to tak już zrobi że w dniu uprawomocnienia się wyroku nie będzie dysponował nawet jedną złotówką, komis z warsztatem będzie już żony czy kogoś tam...

Nawet jeśli zapadnie (a to też nie jest pewne), Pokaż całość