Ukradli mu kampera, właściciel 2 lata szukał po całej Europie
I znalazł tylko i wyłącznie dzięki swojej determinacji, przeszukiwaniu kamer, pytaniu ludzi i ogłoszeń. Ciekawa historia jak (nie) działa policja, firmy detektywistyczne w Polsce. Kamper prawie 3 lata stoi już na parkingu policyjnym.fabek
Na filmie jest naklejka z wypożyczalni co zgadza się z opowieścią pokrzywdzonego
Udział w przestępstwie ma stacja Diagnostyczna z Oleśnicy
Udział ma również osoba z urzędu, ponieważ przy deklaracji akcyzowej nie mieli prawidłowej dokumentacji na auto
Przyzwyczajajcie
Kamper jak sam zauważył jest już w zasadzie nieodwracalnie zniszczony.
Odszkodowanie zobaczy jak świnia siodło - sprawa potrwa jeszcze parę lat, a w między czasie oskarżony, nawet jeśli nie rozpłynie się całkowicie, to tak już zrobi że w dniu uprawomocnienia się wyroku nie będzie dysponował nawet jedną złotówką, komis z warsztatem będzie już żony czy kogoś tam...
Nawet jeśli zapadnie (a to też nie jest pewne),
@hellfirehe: „zobaczy jak świnia niebo” albo „pasuje jak świni siodło”.
Nie dość, że sam musiał znaleźć to mu jeszcze zgruzują na parkingu policyjnym. Też sądzę, że po kilku latach pod chmurką na parkingu policyjnym, nie będzie się opłacało przywracać gruza do użyteczności.
P.S. Ciekaw jestem kto beknie za przerwę w opłacie OC czy choćby utylizację bryki?
Gdy brylantowej kolii w sejfie brak
Gdy nagle znika żona twa lub mąż
A w wannie pełza jadowity wąż
Rutkowski na kłopoty ma swój środek złoty.
To może i nie poinformowali od razu ale rachunek pewnie będzie za 3 lata wystawiony ( ͡° ͜ʖ ͡°)
200 tyśięcy