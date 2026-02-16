do bycia liderem CEE to jeszcze długa droga, nie jest w ogóle obecny na południe od Czech i Słowacji, na Węgrzech MOL i innych Państwach ościennych, w Rumuni Rompetrol (który mógł Orlen kupić ale nie sfinalizowali transakcji), OMV należacy do austriaków w tamtych rejonach jest mega mocny.