Udają młodych pisarzy i produkują książki, zatykając wydawnictwa ludzkim autorom
Setki książek miesięcznie, nowe pseudonimy i wojna o przyszłość literatury. Większość propozycji od rzekomo młodych i obiecujących autorów to wytwory ai. Problem w tym, że przez to trudno znaleźć organiczne dzieła.Emerald84
Komentarze (113)
najlepsze
Pewnie z d--y xD
Nawet mogbym sie zalozyc, ze sam artykul zostal napisany przy pomocy ChataGPT XD
Kiedyś wydawnictwa dostawały 5 książek na miesiąc. Teraz dostają 500 z czego 495 jest z AI. Jak mają przeczytać wszystkie i znaleźć te 5 człowieka? Póki nie przeczytasz to się nie dowiesz.
Spokojnie, vanity zyjące z drukowania idiotów którzy za druk swoich wysrywów płacą a nie z czytelników dalej będą drukować ludzi (dobra, naczelnych). Przecież ai im za możliwość pochwalenia się wydrukowaną książką nie zapłaci.
Rynek romansów to papka i bez udziału AI xD
W suno brakuje jedynie exportu do produkcyjnych DAWów, reszta jest prawie idealna
Wszystkie z moimi
Amazon lubi takie zagrywki: ktoś coś sprzedaje, widzi że na tym dużo zarabia, więc kopiuje pomysł i sam to sprzedaje umieszczając na wyższej pozycji.
Zresztą Spotify już to zrobiło. Walczyło z utworami z AI, a potem wypuściło własne utwory z AI.
Naprawdę nie przeszkadza wam że ilość gówna na rynku wzrośnie x razy?
Tak że sami już nic ciekawego nie znajdziecie?
Sam znam osobiście jednego nowego "autora" którego nie podejrzewałem że czyta książki a "napisał" i wydał 3 pierwsze w rok, a teraz reklamuje je na facebooku jako swoje choć jestem pewien że posłużył się IA.
@Anamo: teraz zamiast zero książek, wykopek też przyczyta zero książek. Dlatego.