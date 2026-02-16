Nie wiem dlaczego tak wielu tutaj twierdzi że nic się nie stało.

Naprawdę nie przeszkadza wam że ilość gówna na rynku wzrośnie x razy?

Tak że sami już nic ciekawego nie znajdziecie?

Sam znam osobiście jednego nowego "autora" którego nie podejrzewałem że czyta książki a "napisał" i wydał 3 pierwsze w rok, a teraz reklamuje je na facebooku jako swoje choć jestem pewien że posłużył się IA.