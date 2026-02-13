Groźby zamiast dialogu. Dino Polska chce uciszyć związkowców
Dzień po spotkaniu z przedstawicielami spółki Dino, które odbyło się 10 lutego br. w Katowicach, przedstawiciele związku zawodowego działającego w tej sieci otrzymali pismo datowane na 3 lutego 2026 r. Dokument zawiera wezwanie do zaprzestania publikacji wpisów w mediach społecznościowych.Anakee
Związkowcy górników walczą przeciwko nam, zwykłym Polakom, bo to my do nich dokładamy a nie prywatny właściciel. Wszyscy chcą już ten cyrk zwany kopalniami zamknąć a oni nie chcą pozwolić oderwać się od koryta.
A OPZZ to taki kleszcz który chętnie się przyklei i trochę possie, to nie jest żaden związek założony
@pablonzo: nom tak tak, już widziałem "siłę internetu" podczas jakiegokolwiek bojkotu ogłoszonego na wykopie. Straty wyceniano na całe 21 zł 37 gr