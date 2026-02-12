Zastanawiam się dlaczego BLIK nie wszedł do tej inicjatywy razem z innymi usługami z którymi tworzy European Payments Alliance, które to zrobiłyCiekawe jaką rolę tutaj pełni Mastercard, który jest udziałowcem Blika. Dla Mastercard sukces Wero (czy jakkolwiek będzie się nazywała docelowa zintegrowana usługa) to grube miliardy strat każdego roku.Mam nadzieję że docelowo będą częścią tego systemu, bo sam blik nie ma raczej szans konkurować na równi z tą inicjatywą.