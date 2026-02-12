Koniec dyktatu USA , Visa i Mastercard. Europa buduje cyfrową odpowiedź Wero
Europejski Bank Centralny ostrzega przed ryzykiem duopolu systemów płatniczych z USA, a nowy, potężny sojusz bankowy stawia na stół rozwiązanie, które ma uniezależnić Stary Kontynent od USA. Czy Wero stanie się europejskim standardem, który wypchnie Visę i Mastercard?TomMen
Komentarze (77)
https://news.europawire.eu/european-payment-leaders-sign-mou-to-create-a-sovereign-pan-european-interoperable-payments-network/eu-press-release/2026/02/02/15/34/11/168858/
Ciekawe jaką rolę tutaj pełni Mastercard, który jest udziałowcem Blika. Dla Mastercard sukces Wero (czy jakkolwiek będzie się nazywała docelowa zintegrowana usługa) to grube miliardy strat każdego roku.
Mam nadzieję że docelowo będą częścią tego systemu, bo sam blik nie ma raczej szans konkurować na równi z tą inicjatywą.
@Hasz5g: w sumie tak.
https://quartr.com/insights/edge/visa-and-mastercard-the-global-payment-duopoly
Na początku na pewno Amerykanie będą szantażować różne kraje świata, żeby europejski system nie mógł u nich działać.
@kosma666: ale to już działa. To nie jest jakiś nowy system tylko integracja działających już systemów. Np. iDeal z NL (który zamienia się w Wero) jest obsługiwany wiele popularnych PSP, w tym tych amerykańskich.
Ja chce sobie tapnac i miec zaplacone a nie dlubac w smartfonie/zegarku jak jakis szympans
