Premier Czech krytykuje system ETS. "Niszczą nasz przemysł"
Dwa lata temu (...) odbyła się konferencja branżowa. I co się stało przez dwa lata? Nic. Straciliśmy 10 proc. mocy produkcyjnych przemysłu. Według Babisza KE oszukała kraje w sprawie dotkliwości opłat. Europejski przemysł traci na spekulacji certyfikatami a zyski płyną do USA.Manah
Komentarze (44)
Ciekawe kto spekuluje panie minister ?:D
A to głównie dlatego że sam posiada duża firmę spożywczą i jeszcze coś związanego z mediami
@sylwke3100: Nadal jest mocny resentyment spowodowany głównie tym,że polskie firmy radzą sobie lepiej niż czeskie, nawet piwa więcej do Czech eksportujemy niż importujemy, 30 lat temu sytuacja była zupełnie inna.
@tengo_razones: Dodatkowo to agent ichniejszej Służby Bezpieczeństwa.