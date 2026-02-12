Trzeba przypomnieć że to ten sam premier co próbował uwalić polskie jeżdżenie na czeskim rynku za poprzedniej kadencji. Dziwnym trafem Czechom przestało ono "śmierdzieć" jak przestał rządzić.



A to głównie dlatego że sam posiada duża firmę spożywczą i jeszcze coś związanego z mediami