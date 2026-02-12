Krew mnie zalewa za każdym razem jak słyszę nazwę „Polski Związek Dowolnego Sportu”, bo często atleci skarżą się, że trenują w tragicznych warunkach, a te same związki twierdzą, że nie mają pieniędzy, jednocześnie tworząc więcej intratnych posadek niż jest pod ich pieczą sportowców. Pamiętacie Darię Pikulik co zdobyła srebro w Paryżu? Też mówiła o tym jak fatalnie funkcjonuje Polski Związek Kolarski. A ilu działaczy ma tam stanowiska? Koło setki.