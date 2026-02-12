Polskie saneczkarki które jechały na 9-letnich sankach szczerze o PZSS
Polki które zajęły 6. miejsce jechały na starych 9-letnich sankach i przedstawiły swoją opinię o Polskim Związku Sporów Saneczkowychenterprize
Komentarze (66)
najlepsze
No to sobie już więcej nie pojeżdżą...
Podstawową i najważniejszą cechą sportowca jest lizanie d--y działaczom w związku.
https://www.pzssan.pl/zarzad.html
@Cukrzyk2000: Krew mnie zalewa za każdym razem jak słyszę nazwę „Polski Związek...
Mi się wydaje, że w przypadku takich sportów najłatwiej niewielkim kosztem stukać medale. Takie sanki za 200k to jest miesięczna pensja piłkarza w ekstraklasie...
Wrzuciłem w google Janusza Taterę i wyskoczyło zdjęcie, że związkowcem był jeszcze za czasów młodości Małysza. Widać, nieźle się