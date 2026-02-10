Radosław Gołębiewski zajmuje 3 miejsce w Atlas Mountain Race 2026!
Polak zajął 3 miejsce w ultrakolarskim wyścigu na ponad 1400 km przez góry Atlas w Maroku! Zajęło mu to 4 dni 5 godzin i 57 minut!fruczek
- https://www.youtube.com/watch?v=UCsRQp4PcMk
- https://www.youtube.com/watch?v=Nmd9gG0EHrk
Tylko z tego co widziałem na relacjach to w tym roku były o wiele gorsze warunki pogodowe (niska temperatura, wiatr).
@Morf: Mars po terraformacji :) Pięknie tam jest.
@yahoomlody: prawda, ale to o czas dojazdu chodzi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mój 4 kilometry.
@zalogowany_user: 24 latek z francji który pojawił się w świecie ultra trochę z d--y i wygrał transcontinentala w zeszłym roku. chlopak będzie legendą ultra za kilka lat mam wrażenie ( ͡° ͜ʖ ͡°)