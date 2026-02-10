Ten człowiek to legenda polskiego ultra. Wygrywał wielokrotnie Wisle 1200 (1200km), Wisłe Extreme (2400km), PBT Polska 3200 (3200km) i dziesiątki innych wyścigów. Sam brałem udział w Wisla 1200 (Ukonczylem w 106h) I to ekstremalne przeżycie, a Radek robił Wisłe w 54 h. Terminator. A dodajmy że ma 47 lat ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )