12 910 zł zł dla lekarzy, 11 485 zł dla pielęgniarek. 1 lipca podwyżki medyków
d 1 lipca 2026 roku najwyższa pensja minimalna wyniesie 12 910,16 zł (brutto). Daje to wzrost o 1 046,67 zł ale resort chce zamrożenia w tym roku minimalnych płac oraz obniżenia dynami wzrostu. Związkowcy: ustawa jest gwarantem spokoju społecznego. Jeżeli rząd chce ten spokój społeczny zakłócić, chsub_zero_1
Tymczasem nauczyciele akademiccy podwyżka 0zł (a pensja 60zł powyżej minimalnej)