Miałem takiego wujka, któremu nic nigdy się nie opłacało. A to pracę mu dziadek załatwił w gorzelni, porobił 2 tygodnie - nieopłacalne. A to znalazł robotę gdzieś w tartaku, narobić się trzeb było - nieopłacalne. Najbardziej mu się opłacało sprzedać gospodarstwo po dziadku i przeżreć w 2 lata cały majątek. Z tym właśnie wujkiem kojarzą mi się wszyscy malkontenci którzy przy takich okazjach wyliczają przeszkody i krzyczą jakie o nieopłacalne wszystko. Wujek Pokaż całość