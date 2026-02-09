ORLEN odkrył około 1 mld m3 gazu ziemnego na Morzu Północnym
Zasoby gazu ziemnego z domieszką kondensatu oszacowano na 6,328,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Potencjał wydobycia gazu ziemnego to blisko 1 mld m, które może zostać przesłane do Polski.portal_przemyslowy
Takie inwestycje jednak należy przemyśleć, żeby później nie było jak z lotniskiem w Radomiu…
Miesięczne zużycie gazu w Polsce to 2.5 mld metrów sześciennych.
Czyli jak już wspomniano - to wielkie złoże wystarczy na dwa tygodnie.
I teraz pomyśl ile pracy i pieniędzy trzeba włożyć, aby rozpocząć wydobycie…
@malin90: czyli tak zle mu sie nie ulozylo ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
https://obserwatorgospodarczy.pl/2025/05/28/polska-ma-potezny-potencjal-do-produkcji-biometanu-ktorego-nie-wykorzystujemy/
Trzeba wydobywać wszystko co się da i jest opłacalne.
W samej Polsce mamy odkrytych i udokumentowanych ponad 350 złóż na