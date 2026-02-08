noai.duckduckgo.com
Wyszukiwarka próbująca ograniczyć treści i obrazki generowane przez AI w wynikach wyszukiwania. Jak to robi: https://blog.humanistyka.dev/2026/02/jak-filtrowac-slopy-ai-w-wyszukiwarcemakrofag74
Najbardziej widac rozjazd jak sie szuka knajpy i na google elegancko wyskakuje na wierzchu z ocena, godzinami otwarcia, zdjeciami itp a na kaczce jest lipa i co najwyzej pokaze sie tripadvisor, którego Polacy rzadki używają do wystawiania ocen, bardziej turysci
https://github.com/laylavish/uBlockOrigin-HUGE-AI-Blocklist
https://codeberg.org/just_a_husk/uBlockOrigin-AI-Blocklist/
To TY musisz sam filtrować treści. I rozumiem czemu osły tak się boją AI - bo podświadomie wiedzą, że nie będą zdolne przed nią się obronić. Tyle że nie muszą bo i tak są osłami.