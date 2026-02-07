Vaping został oficjalnie powiązany z rzadką i nieodwracalną chorobą płuc.
Nastolatek w Stanach Zjednoczonych niedawno zachorował na ciężką chorobę płuc zwaną płucem popcornowym po trzech latach potajemnego używania e-papierosów. Schorzenie to, oficjalnie znane jako zapalenie oskrzelików, powoduje trwałe bliznowacenie drobnych dróg oddechowych w płucach. [`ENG]Pierdyliard
Komentarze (86)
Odpowiadają za nią związki chemiczne syntetycznego masła.
https://ntp.niehs.nih.gov/research/topics/abf
A na koniec dnia najważniejszym pytaniem jaki użytkownik vapa wpisuje google, to pytanie czy ma kalorie ¯\(ツ)/¯
Jako niepalący wybieram bramkę numer jeden - dlaczego ja mam cierpieć za nałogi innych?
@SpecX raz lewą raz prawą. Kaktus nie zdąży zapuścić korzeni