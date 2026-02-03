AMA - Michał Gołkowski - tłumacz symultaniczny / pisarz / publicysta
Michał Gołkowski - pisarz science-fiction i fantastyki, tłumacz symultaniczny języków kilku, ostatnio lepiej znany jako "ten gość od tłumaczenia Trumpa". Byłem w ukraińskiej kolonii karnej, gadałem z ruskimi jeńcami.michal-golkowski
Jedno pokolenie.
Wk*rwia, bo żadnego z powyższych nie czytałem.
XD
Czy myslalem zeby go przetlumaczyc i wydać po angielsku ?
Czy myślaleś zeby spróbować stworzyć cos LitRpg - na zachodzie robi sie coraz bardziej popularne. Polskich nie ma, co najwyżej Rosyjskie ( / ) aby miały nasz ponury świat i poczucie humoru.
Rynek angielski to ciężki temat, tam się przez agentów wchodzi... Nie miałem jeszcze czasu tego ugryźć.
LitRpg mnie nigdy nie ciągnęło, zawsze czytając to miałem takie "ej, wolałbym w to grać" XDD