W Polsce jest za dużo szpitali
Utrzymywanie tak dużej liczby szpitali jak w naszym kraju nie jest korzystne ani jeśli chodzi o jakość świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów, ani o finanse ocenił wiceprezes NFZ Jakub Szulc, wprost mówiąc, że lecznic w Polsce jest za dużo.wykopowicz19870808
Komentarze (38)
Polityków też za dużo. Zostawić 100 w Sejmie, wynająć kilka małp z warszawskiego zoo, nauczyć ich naciskać przyciski za banany, i będziemy mieli lepsze prawo niż teraz.
- Oczywiście! A stanowczo za mało NFZ-tów, Ministerstw Zdrowia i innych pośredników :)
@sp00_n: Wręcz odwrotnie.
Za 20-30 lat zostanie zamknięta większość szkół is ppranlocxba szpitali. Już teraz powinny być przygotowywane zapisy na coś co na nazywam "domami wspólnej starości". To jedyny sposób aby zachować jako taki poziom przy znacznym obniżeniu środków. Ale czy ktoś w Polsce z tym czy i? Nie, dopiero
dla NFZ i całej branży najważniejsze są tabelki, kasa,
pacjent jest tylko pozycją w excelu
dodatkowo urzędnicy nfz i pracownicy służby zdrowia to bardzo często przedstawiciele ciemnej triady ¯\(ツ)/¯