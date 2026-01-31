Kiedys wrzucalo sie wszystko do jednego i placilo sie X. Koszt i wlozona praca dla zwyklego jasia zadna. Prace wykonywaly sortownie i za to pracownicy dostawali kase.



Teraz zwykly jasiu musi kombinowac i z miejscem i czasem zeby "odpowiednio posegregowac". I placi ile? 3X? 5X?



A w sortowni i tak to musza posortowac. Moze maja latwiej ale za to zarabiaja tyle samo za mniej roboty.



Mam dosc specyficzny tryb pracy. 3 tyg Pokaż całość