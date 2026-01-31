11 pojemników na odpady zamiast 4 pod każdym domem, nowy pomysł UE/
11 pojemników na odpady zamiast 4 pod każdym domem, żeby ludzie nie mylili się, gdzie co wrzucać. Rewolucja w segregacji odpadów w nowym projekcie UE.siap_tiruriruri
@ENDRIU444: chcesz zatruć dobry kompost?
Teraz zwykly jasiu musi kombinowac i z miejscem i czasem zeby "odpowiednio posegregowac". I placi ile? 3X? 5X?
A w sortowni i tak to musza posortowac. Moze maja latwiej ale za to zarabiaja tyle samo za mniej roboty.
Mam dosc specyficzny tryb pracy. 3 tyg
@ENDRIU444: I dokladnie o tym ja mowie. Jestesmy "ruchani bez mydla" ale jakos nikt nie podnosi tego tematu.
jeszcze bym przymknal oko na:
-papier
A za rok potem będzie "no ale przecież to weszło na poziomie unijnym był czas żeby się przygotować"
Te działania są celowe, mamy być zmęczeni, czuć się zagrożonymi i samotni.