Siedmiolatka bawiła się kotem jak zabawką, matka usłyszała wyrok
Na pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata została skazana matka siedmiolatki z Ostrowa Wielkopolskiego, która rzucała kotem i kręciła nim dookoła. Rozbawiona kobieta nagrywała uciechę dziecka i opublikowała nagranie w mediach społecznościowych. Kot cierpiał jeszcze przez wiele miesięcy.krytyk1205
Komentarze (65)
najlepsze
Czyli złodziej przeprasza nie za kradzież, ale za to, że go złapano. Bezczelna ameba powinna dostać kolejne 6 tys. grzywny za obrazę sądu.
To na 3 lata czy na 6 ? (╯°□°）╯