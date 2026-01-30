"Dożywocie" dla 5 letniego dziecka jak urzędnicy wydali wyrok
Pięcioletni Kuba od miesięcy mieszka w warszawskim DPS i jako nie widać celebrytów i mediów niezależnych walczących o dzieci. Pewnie dlatego, że nie klikają sie jak pieski. Smutne czasyradoslaw-sowinski
Umieszczenie takich małych dzieci w DPSie jak dla mnie to karygodne. Sąd który wydał taką decyzję jest maszyną bez uczuć i empati dla dzieci. Mamy w całej polsce tyle rodzin zastępczych i ośrodków wychowawczych i nikt nie jest w stanie przejąć opieki?
@cacum3: Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (zawodowej) dla państwa to 1500 zł. W domu dziecka >8500 zł... I tu masz odpowiedź. Oczywiście, że alternatywy dla instytucjonalnej opieki będzie się podkopywać, bo przecież każdy chce pozostać dyrektorem/kierownikiem, etc., a gdyby nagle dzieci przenieść do rodzin zastępczych to domy dziecka a z nimi całe kariery znikają. Oczywiście upraszczam, ale jest to jeden z
Ale jak celebryś powie o pieskach i kotkach to bydło leci pomagać forsując ogrodzenia ..
Takie zrąbane czasy nastały..