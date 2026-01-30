Nie wiem dlaczego autor pije do tych celebrytów walczących o schroniska, robią co chcą, również mogą nic nie robić. Jak mają ochotę niech walczą i o ślimaki to ich sprawa, niezaprzeczalnie temat artykułu jest ogromną tragedią i należy to nagłaśniać ale nie wymagajmy od innych że mają coś robić bo tak mam się podoba.