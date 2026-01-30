Hity

tygodnia

Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
3446
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3160
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2637
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2409
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
2060

Powiązane tagi