**To nie mandat!** odrzucwezwanie.pl odrzucić wezwanie do zapłaty
Cześć Mirki i Mirabelki! APCOA dostała od UOKiK grzywnę 820+ tys. zł państwo problem widzi. Tyle że po stronie przepisów nic się nie dzieje: wezwania dalej lecą, a operatorzy liczą na to, że w panice zapłacisz. Dlatego zrobiłem odrzucwezwanie.pl - informuje i daje szanse obrony.ajdajd
APCOA dostała od UOKiK grzywnę 820+ tys. zł – państwo problem widzi. Tyle że po stronie przepisów nic się nie dzieje: wezwania dalej lecą, a operatorzy liczą na to, że w panice zapłacisz.
Skoro państwo zauważa problem, ale nie wprowadza zmian, zrobiłem odrzucwezwanie.pl – żeby każdy mógł szybko wygenerować sprzeciw do e-sądu i nie dać się zagonić strachem.
@LudzieToDebile: No tak, a co?
Jesli teren nie jest ogrodzony (np. szlabanem, albo cieciem, który podchodzi przy wjeździe), to znaczy, że parking jest ogólnodostępny i mogą was cmoknąć. Nawet nie bierzcie tych biletów, bo to już sugeruje, że zapoznaliście się z regulaminem.
Aha, czyli te od ZDIUMU we Wrocławiu też są darmowe? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Podobnie z biedrą na którą ciągle nakładają kary a ta cały czas to samo.
@Lufio: dlaczego
@dobryadas: No właśnie chyba tak rzeczywiście jest.
Komu powierzyłbym swoje dane? Może to honeypot APCOA, który w ten sposób zbiera dane ludzi, którzy chcą uniknąć zapłaty? ( ͡º ͜ʖ͡º)