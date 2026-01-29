Hity

tygodnia

Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3123
Kupiłem produkt, zweryfikowałem w laboratorium i dostałem ostrzeżenie od Allegro
3252
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2619
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2381
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
2045

