Przez KSeF wspólnota podnosi opłaty za mieszkanie.
Krajowy System e-Faktur jest darmowy, jednak wiąże się z koniecznością zintegrowania go z systemami księgowymi, co niestety kosztuje i to sporo. Niektóre firmy już przerzucają zatem takie koszty na swoich klientów. Tak zrobiła jedna ze wspólnot mieszkaniowych w Gdańsku.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
Czyli spółdzielnia podniosła sobie pensje ale żeby ludzie nie marudzili to powiedzieli że to przez KSeF bo było o tym głośno a Grażynki nie wiedzą co to i łykną.
To ile tam jest osób we wspólnocie? 20?
Srata-tata że to kosztuje nie wiadomo ile.
Jednorazowa opłata z tego tytułu wynosi od 1000 do nawet 20 000 zł
@JoBackManhorse: Kosztuje okrągłe 0 zł - popularne systemy księgowe wdrożyły KSEF za darmo.
Co to za bzdura?! Wynika z tego tylko i wyłącznie fakt że Zarząd Wspólnoty chciał sobie kieszenie nabić pieniędzmi i szukał wymówki.
@Morf: zarząd to nie to samo co zarządca
Dość długo nie było wiadomo w zasadzie nic. Firmy szkoleniowe zarobiły pieniędze, gdzie prowadzący mówili tylko to co znajdywało się w materiałach Ministerstwa Finansów. Na pytania szczegółowe nie otrzymałeś odpowiedzi.
Dostawcy oprogramowania
Wdrożenie nawet jak mają własną dedykowaną aplikacje to nie są duże pieniądze w skali wspólnoty.
A na bank nie mają własnego tylkko jakieś z półki wzięte, gdzie taka funkcja i tak jest obligatoryjna (bo nikt nie kupi programu bez KSeF) więc wraz z konfiguracją i przeszkoleniem
Nie wymaga. ¯\(ツ)/¯