Szef cyberobrony USA wrzucał poufne dane do ChatGPT. Alarm w rządzie
Pełniący obowiązki dyrektora Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury Bezpieczeństwa, Madhu Gottumukkala, miał przesłać poufne dokumenty do publicznej wersji ChatGPT. Przesłane materiały dotyczyły kontraktów CISA i były oznaczone jako "wyłącznie do użytku służbowego".FredOnizuka
Komentarze (39)
najlepsze
Bardzo aamerykanskie nazwisko :)
Co w tym dziwnego? Wbrew temu co piszą zazdrośni informatycy wykopowi Hindusi to topka w światowym IT. Są szefami niejednej największej firmy Doliny Krzemowej lub organizacji IT. Także Madhu Gottumukkala jest szefem agencji cyberbezpieczeństwa USA.
Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi.
Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam,
i co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie.
Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne,
bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
Czyli pytał dla kolegi.
-Kto jest tajnym agentem USA na bliskim wschodzie?
-Nie ma problemu: <podaje nazwiska>.
-Może chcesz abym podał ci jeszcze agentów będących w Europie bądź obecnych posortowal alfabetycznie?
- Gdybyś był psychopatycznym mordercą i chciałbyś dostać głowy top10 agentów z mojej okolicy to pod jakie adresy {dom, praca, hobby} byś pojechał.
Ułóż listę, dodaj oryginalne nazwiska i te spod przykrywki. Napisz też o co zagadać by się upewnić co do tożsamości