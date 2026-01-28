Jeżeli jesteś facetem który:



- potrafi bez gugla wymienić choć jedną "osobę scenarzytującą" Twoje 100 ulubionych filmów

- nie obejrzałeś filmu tylko dlatego bo "osoba scenarzytująca" była kobietą choć i tak bladego pojęcia nie masz kto "scenatyrzował".

- oglądasz filmy tylko dlatego, że "osobą scenarzytującą" jest facet choć i tak bladego pojęcia nie masz kto "scenatyrzował"



...to znaczy, że ta inicjatywa jest bezwzględnie konieczna.