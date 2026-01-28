Dyskryminacja facetów trwa w najlepsze - Scenarzystki na horyzoncie
Jak Netflix i Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty chwalą się dyskryminacją polskich mężczyzn.abcgggggggggggggggggggggggggggggggg
najlepsze
Generalnie bardzo mało polskiej twórczości oglądam od lat bo mało co da się oglądać.
@g-c-m: tylko że do tego czasu zrujnują wszystkie interesujące franczyze i pomysły. Tak już załatwili SW
Przykład:
https://www.nowehoryzonty.pl/artykul.do?id=1570
zamiast pisać tu i snuć domysły to po prostu zostawcie stosowny komentarz na ich peju
https://www.facebook.com/mffnowehoryzonty
- potrafi bez gugla wymienić choć jedną "osobę scenarzytującą" Twoje 100 ulubionych filmów
- nie obejrzałeś filmu tylko dlatego bo "osoba scenarzytująca" była kobietą choć i tak bladego pojęcia nie masz kto "scenatyrzował".
- oglądasz filmy tylko dlatego, że "osobą scenarzytującą" jest facet choć i tak bladego pojęcia nie masz kto "scenatyrzował"
...to znaczy, że ta inicjatywa jest bezwzględnie konieczna.
@bartcegielski: Jeśli nie potrafisz poprawnie odmienić "scenarzysta", to nie powinieneś wypowiadać się na tematy związane z osobowościami urojonymi.
Czy też mogę aplikować do tego naboru?
A potem będzie płacz...