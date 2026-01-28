Za wylanie gnojowicy pod domem ministra chcą przybić rolnikowi mocny paragraf
Mimo tych wyjaśnień, śledztwo nabiera poważniejszego charakteru. Ze względu na to, że sprawa dotyczy tzw. przestępstw z nienawiściPIAN--A_A--KTYWNA
Komentarze (126)
najlepsze
@Ojkofil: nie bądź taki ostry dla rolników ( ͡° ᴥ ͡°)
@Ojkofil: Popierasz wylanie gnoju pod domem ministra i grożenie jego żonie, bo wchodzi Mercosur przeciwko któremu był polski rząd? Ładnie tam macie pod kopułą xd
Robią pokazówkę, bo się boją.
@admin_wykopu:
Jak nie masz nic przeciwko wylewaniu gnojowicy na podwórko, to podaj wój adres, załatwię Ci trochę gnojowicy z dostawą!
Tam przesłuchiwali i wypuszczali wolno - i radź sobie człowieku - wylądowałeś 150km od domu...
500 l gnojowice, pod prywatnym domem to chociażby bardzo duży problem ekologiczny. Oby mieli wodę miejską bo inaczej woda zatruta. Do tego gnojowica jest dosyć ostra i potrafi zrobić szkode roślinności. Pomijam zapach, który mógł wszystkim w okolicy przeszkadzać a może i zmusić do czasowego opuszcenia domostwa.
Grożenie kobiecie, bo jest żoną polityka pominę, bo to dno.
@albi_77: the bill
Shmoo ich wyjaśnił w materiale.