Francja porzuca Zoom i Teams. "Musimy pozbyć się amerykańskich narzędzi"
Francuski rząd ma stopniowo porzucić amerykańskie narzędzia do wideokonferencji i ograniczyć ryzyko podsłuchów. Administracja przejdzie na oprogramowanie rozwijane wewnętrznie w kraju.jestemjakijestem1212
Komentarze (73)
Wiem, bo sam pracowałem przy tym projekcie.
Pięknie się patrzy na to jak Stany na czele z pomarańczowa małpa się miotają i niedługo zostaną z ręką w nocniku
Wstawaj zesrales sie
Jak Europa wreszcie sie odwroci od amerkanskich big techow to office i teams tez ci na to nie pozwoli