Ten francuski cyrk trwa od kiedy mamy social media w Europie. Co rusz jakiś polityk w (cóż za zaskoczenie) amerykańskich social mediach oznajmia, że opodatkują amerykańskie social media, po czym administracja amerykańska (ktokolwiek by nie był prezydentem) mówi: Tylko spróbujcie to nałożymy 50 lub 100% cła na francuskie sery, wina i szampany i sprawa cichnie na rok dwa. Po czym od nowa to samo.