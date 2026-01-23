Czy mamy szczęście z położeniem w Galaktyce? (Szczegółowa analiza)
Układ Słoneczny jest dziś akurat pośrodku Drogi Mlecznej (~26 tys. lat świetlnych od centrum przy promieniu Galaktyki ~50 tys. lat świetlnych). A gdyby było inaczej? Rozważmy trzy konkretne scenariusze: 2 razy bliżej, 10 razy bliżej oraz 2 razy dalej od centrum i popatrzmy jakie nieoczywiste zmianprawilny_prawak
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
#pdk
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Z tego powodu na wszystkich planetach które miały mniej szczęścia żadna forma życia nie siedziałby przed komputerami zastanawiając się nad swoim położeniem.