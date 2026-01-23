Albo inaczej: W naszej stabilnej części galaktyki, wokół stabilnej gwiazdy, na planecie z ciekłą wodą bez krytycznych kataklizmów ewolucja miała dość dużo czasu na wytworzenie złożonych form życia i ostatecznie wysokiej inteligencji jednego z gatunków.



Z tego powodu na wszystkich planetach które miały mniej szczęścia żadna forma życia nie siedziałby przed komputerami zastanawiając się nad swoim położeniem.