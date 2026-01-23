

Cześć Mirki i Mirabelki,Zwracam się do Was, bo po raz kolejny życie pokazało mi, że sprawiedliwość to luksus, na który mnie nie stać. Kolejna apelacja przedłuża wszystko o niewiadomo ile, a ja właśnie dochodzę do ściany.Dla tych, którzy nie znają mojej historii: we wrześniu 2022 roku wykładowca Politechniki Łódzkiej, wyprzedzając na podwójnej ciągłej, jechał prosto na mnie. Żeby uniknąć czołówki i nie zabić nas obu, odbiłem w przepust. Moje auto koziołkowało, paliło się. On? Nawet się nie zatrzymał. Uciekł z miejsca wypadku, zostawiając mnie we wraku.Gdzie jestem dzisiaj?Zdrowie: Wieloodłamkowe złamanie uda. Podczas operacji wydłużono mi nogę o 2 cm – efekt to zrujnowany kręgosłup i ból, który wyrywa z butów każdego dnia. Do tego nerwica, która ściska mi ciało tak, że czasem nie mogę złapać tchu.Sąd: Sprawca (dr hab. inż.!) dostał w pierwszej instancji śmieszną grzywnę. Prokuratura się odwołała, ale teraz kolejna apelacja i opinie biegłych (profesorów) przeciągają sprawę w nieskończoność.Finanse: Jestem na rencie czasowej. Przez to, że nie jest bezterminowa, żaden bank nie chce skonsolidować moich długów (chwilówek), które brałem na leki i życie dla syna, gdy nie mogłem pracować. Jestem zbyt biedny, by udowodnić biedę.Windykacja nie czeka na wyroki sądu. Boję się, że zanim doczekam sprawiedliwości, mój syn straci dach nad głową. Nie proszę o litość, proszę o szansę na przetrwanie tego sądowego cyrkuWstydzę się, że muszę tu prosić o pomoc, ale robię to dla mojego dziecka. Jeśli możecie wpłacić chociaż „piątkę” lub po prostu wykopać to wyżej – będę Wam dozgonnie wdzięcLink do zrzutki: [ pomagam.pl/8penbyPoniżej wrzucam fotki [RTG/zdjęcie auta/skan fragmentu artykułu] jako potwierdzenie moich#wykop #pomoc #wypadek #zrzutka #polska #prawo #czestochowa #lodz