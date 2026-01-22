Jestem przedsiębiorcą, a mi kto dopłaci do składek na które miesiąc w miesiąc brakuje, bo trzeba utrzymać ten gówniany karton. Taki artysta za jeden koncert zarobi więcej niż przeciętny Polak w rok, my im będziemy składki opłacać. No cyrk, ale przynajmniej więcej im na kasyna zostanie. Platformersy przekupują swój elektorat, jak nie kpo to takie kwiatki. Z jednej strony kupowanie nierobów, patusów, ludzi na najniższej, z drugiej "elity", artystów.