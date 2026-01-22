Koniec niepewności artystów. Państwo dopłaci do składek
Mechanizm gwarantujący artystom ciągłość ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, niezależnie od ich zdolności do opłacenia pełnej składki, wprowadza projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów zawodowych - powiedziała w czwartek w Sejmie szefowa MKiDN Marta Cienkowska.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (49)
Jak śmiesz mi mówić kim jestem a kim nie? ( ͡º ͜ʖ͡º)
żądam dopłat do moich składek ponieważ identyfikuję się jako artysta
domagam się także skupu interwencyjnego kodu za który nie zapłacili klienci bo przycięli w ch*ja
To my dopłacimy do skladek państwa artystów.