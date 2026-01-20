Mają panele, pompę ciepła i magazyn energii. Grzeją się przy kominku
Zdecydowali się na fotowoltaikę, pompy ciepła czy magazyny energii i dziś toną w długach. Spłacają kredyty, a ich rachunki tylko wzrosły!starnak
Ludzie naprawdę wierzą w te bajki.
Domokrążcy z fotowoltaiki dawali na panele gwarancje gorsze niż sam producent, ale pierdzielili jacy
Zayebistego syna mają. Wydali 150 tys. a chłop zaczął się zagłębiać w szczegóły po fakcie.
@Gieekaa: @jabollus: no to się wgłębił jak jego starzy. Chłop po wgłębianiu się nie wie dalej co to jest pompa 9kW.
Ale co tak głupie zdanie ma oznaczać? Nigdzie nie pada informacja, że jest zepsuta. Artykuł strasznie pisany pod emocje, jak zresztą 90% treści w internecie.
Mi chłop wyliczył pompa 30kW + panele 20kW za 150k pln z montażem. Za tyle to ja mam piec na gaz, kotłownię i ogrzewanie domu na 15 lat.
A za 15 lat może mnie już nie być albo domu albo węgiel wróci do łask.
@scoria: słowo klucz.
XDDDD
zakop
I teraz ludzie płaczą, że pompy ciepła to g---o, a to całkowita nieprawda. Raz, że namawiali ludzi na pompy 2-3 razy większe niż rzeczywiście potrzebowali, przez co zużycie prądu jest duże, a dwa że montowali, tak
@Rubbik: nie no już nie rozpędzajmy się ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Rachunki moze niewiele wyzsze niz przy węglu. Nie ma zadnej fotowoltaiki, nie ma magazynu.
Kaloryfery były przeskalowane - bo jeszcze zrobione wtedy gdy dom nie był wcale ocieplony..
@jabollus: Tak. Przyjedzie akwizytor i namówi ich na nowe pięcioszybowe okna przechwytujące energię ze śniegu na polu.