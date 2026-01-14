Więzienie dla rodzica utrudniającego kontakt z dzieckiem.
Kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku miałaby grozić rodzicowi, który uchyla się od wykonania wyroku dotyczącego sprawowania opieki nad dzieckiem. Propozycja taka znalazła się w złożonym do laski marszałkowskiej projekcie zmian w kodeksie karnym.gerwazy-oko
Komentarze (36)
I to jest najbardziej godne uwagi w tym projekcie.
Dla ludzi utrudniających kontakty z dzieckiem powinna być więzienna cela a nie spotkania z psychologiem
Winą są sądy rodzinne, które pomimo opieki naprzemiennej - p------------ą alimenty ojcu, które stają się narzędziem szatanżu dla socjopatek które podają się za matki.
I "kancelarie" zakładane przez takie psychopatki, które instruują drugie psychopatki jak "u--------ć" ojca i zrobić przed sądem największego bydlaka.
Jakby