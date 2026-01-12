Skrócenie tygodnia pracy. Polacy przeciw
Badanie United Surveys by IBRiS z grudnia 2025 roku ujawnia zdecydowany brak społecznego poparcia dla skrócenia ustawowego tygodnia pracy w Polsce. Pomimo trwającego pilotażu rządowego i europejskiej debaty na temat work-life balance, respondenci wykazują głęboki sceptycyzm wobec tego rozwiązania.VoxClamantisInDeserto
Jak nikt wypłaty Polakom nie utnie to i mogą 2 dni w tygodniu pracować xD
@boguslaw_licencyjny: Ale tak to działa tylko w przypadku urzędników, i jako zwykły obywatel też bym przeciw temu protestował, bo skorzystanie z urzędu i tak jest trudne do ogarnięcia bez brania urlopu.
https://wroclaw.eska.pl/uczniowie-wyleca-ze-szkol-zabraklo-pieniedzy-na-praktyki-ohp-rozklada-rece-aa-ZDJp-rY8n-kcGB.html
Skoro daliby radę robić to samo w 4 dni, to znaczy, że trzeba 200 000 wywalić na zbity ryj.
Niech szukają pracy na rynku.
@Dzwiekoszczelny: Optymistycznie założył, że przynajmniej połowa coś robi w pracy. ¯\(ツ)/¯
Niemiec w piatek o 14 wyciaga drugie juz piwerko i cisnie beke z bolaken, o ile byl w pracy a nie fajnej odprawie skolowanej przez znienawidzone przez bolakenow zwiazki zawodowe :DDDDDD
Pozatym nawet w dosłownym sensie nie masz racji. Polecam sprawdzić co się stanie jak "wypiszesz się" z kapitalizmu, prędzej czy później przyjdą smutni panowie albo ktoś Cię zbombarduje albo obejmie sankcjami ¯\(ツ)/¯
I jaka była dokładna treść pytania? Bo raczej nikt normalny nie robi więcej za tą samą stawkę.
@Z_d--y_strzelec: Nie, nie jest. Wydajność pracy w PL jest mizerna w porównaniu do zachodu.