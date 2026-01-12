W programie skróconego tygodnia pracy, który kosztuje polskich podatników 50 milionów i jest wprowadzony przez Dziemianowicz Bąk, udział biorą głównie... urzędy. Pani ministra (czy jak ja tam zwać w lewackiej nowomowie) zatrzymała się na etapie wiedzy, ze pieniądze biorą się z bankomatu.