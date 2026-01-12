Chińskie auta bez kierowcy wkurzają ludzi i stają się memem Chin.
Wjeżdżają na place budowy, ciągną za sobą motory, Po kolizjach, na nierównych drogach podskakują jak na trampolinie.artos69
W Azji bardzo popularne jest suszenie ryżu itd. na drogach ale ma to miejsce na wsiach.
@Wwolt: A potem w jedzeniu trochę asfaltu, opon, mnóstwo produktów spalania... To jest absolutna wolność - wedłut niektórych wykopków tak bardzo zachwalających Chiny...
I co, łyso wam teraz biali ekstremiści?
@sebi20: Zgadzam sie. Dlatego trzeba poki co zostac przy kupowaniu sprawdzonych i bezawaryjnych japońców a w 2035 roku mozna sprawdzić ktory z setek Chinczykow nie jest syfem gdy sie zakoncza wstepne betatesty frajerów.
Z tym, ze wtedy bedzie jak z telefonami Xiaomi - ceny sie zrownaja z konkurencja, bo za jakosc sie placi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak zginie kilku wieśniaków z ponad miliarda ludzi to tak jakby ktoś nie spuścił wody w toalecie. Pozostaje tylko niesmak, ale życie toczy się dalej.
Pozostaje tylko niesmak, ale życie toczy się dalej.
PS: Róźnica jest taka że oni to rozwijają, a każda nowa technologia przechodzi etap dziecięcy.
My nic takiego nie robimy, więc pozostaje "ironizowanie".
@Almagest: xD audi miały autopilota zanim w chinach wiedzieli co to jest autonomiczny styl jazdy. Myślisz że skąd mają tą technologię, sami wymyślili? xD
My się możemy śmiać, bo nic innego nam nie pozostało skoro nic takiego nie tworzymy.
Jak ktoś ma ambicję posuwać technologię do przodu to problemy zawsze się znajdą. Grunt żeby umieć sobie z nimi radzić. I chińczycy sobie radzą. Efekt jest taki że chiny oraz USA pracują nad autonomicznymi autami. USA wszystko robi starannie i testuje