Rolnicy zablokowani przy wjeździe do Warszawy.
O 11 w Warszawie rozpoczął się protest rolników przeciwko umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Radkowski, rolnikom nie udało się wjechać ciągnikami do Warszawy.Bobito
Komentarze (65)
najlepsze
Poza tym- o jakiej hardości mowa? O tym, że po trasie ekspresowej nie jeździ sie ciągnikiem?
Szkoda, że nie da się postawić znaku zakazującego palenia opon górnikom :)
Zawsze po protestami widać komentarze "dlaczego nie pod sejmem", no najpierw trzeba tam dojechać.
Jasne można strzelać do protestujących jak w jakimś Afrykańskim
@Marysia-69: Na biednych nie trafiło ( ͡º ͜ʖ͡º)
Ale jakby chcieli blokować sejm to by ich wpuszczono :D Tak?
W całej UE protestują, we Francji z 10x bardziej radykalnie, wtedy jest dobrze , ale gdy chcą protestować w Polsce to już źle.
Zagraniczne korporacje przejmą przemysł spożywczy, to będziecie mieć żywność jak w USA masówkę, gównianej jakości, ale za to znacznie drożej niż teraz, do tego wytwarzaną
"Polacy nie potrafią się zorganizować ani zbuntować We Francji ( czy tak innym kraju gdzie się akurat o--------a )to potrafią"
Rolnicy organizuja protest: 'Chuje utrudniają innym życie. J---ć rolasow"
